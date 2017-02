Twee horrorblessures op één dag in Primera Division

Horrible injury for Tano! Get well soon... #OsasunaRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/nIJMOU24ob

FC Barcelona geeft voorlopig niet af in de titelstrijd. De Catalanen haalden zwaar uit op bezoek bij Alaves en wonnen met 0-6. Minpuntje was wel de horrorblessure van Aleix Vidal in de slotfase. Hij brak vermoedelijk zijn enkel. Later op de dag overkwam Osasuna-verdediger Bonnin iets gelijkaardigs. Hij liep een beenbreuk op tegen Real Madrid.

Osasuna - Real Madrid

De wedstrijd was nog niet lang onderweg, of ze zat er al op voor Bonnin, de rechtsachter van Osasuna. Hij wilde Isco afstoppen en de counter afstoppen, maar de botsing tussen de twee had gruwelijke gevolgen voor de verdediger. Hij brak zijn rechterbeen en kijkt tegen een maandenlange revalidatie aan.

Halverwege de eerste helft opende Cristiano Ronaldo overigens de score in de partij, maar tien minuten later stelde Leon gelijk. Na de pauze schakelde Real een versnelling hoger. Isco en Lucas Vazquez zorgden voor de 1-3 zege.

Alavès 0-6 Barcelona

Met een achterstand van één punt (en twee wedstrijden meer gespeeld) op rivaal Real Madrid was puntenverlies uitgesloten. Op bezoek bij middenmotor Alaves mocht winnen ook geen probleem zijn.

De thuisploeg wilde Barcelona in de beginfase duidelijk niet laten doen en speelde met het mes tussen de tanden. Doelman Ter Stegen moest met een uitstekende tussenkomst zelfs de achterstand voorkomen. Barcelona gaf echter niet af en bleef zoeken naar de voorsprong. Die kwam er pas met de rust in zicht. Alex Vidal vond Luis Suarez, die in één tijd binnen devieerde.

Nog voor de rust was de wedstrijd gespeeld. Amper enkele minuten na het openingsdoelpunt profiteerde Neymar van onzorgvuldig uitkomen van Pacheco en de Braziliaan verdubbelde de voorsprong.

Na de pauze hield Alaves nog een klein kwartier stand, maar dan brak de veer helemaal. Met Lionel Messi scoorde ook het derde deel van MSN zijn treffer en de boeken konden helemaal toe. De Argentijn verschalkte de Alaves-doelman vanuit een scherpe hoek, het sein voor offensief van de kant van Barcelona.

De thuisploeg zakte namelijk als een pudding in elkaar, de bezoekers konden freewheelend de score nog wat opdrijven in de volgende tien minuten. Alexis werkt het leer ongelukkig in eigen doel, Ivan Rakitic en opnieuw Suarez duwden het mes nog wat dieper in de wonde.

Maar de vlotte zege werd nog overschaduwd door een vreselijke blessure voor Alex Vidal. In de slotfase gaat hij het duel aan met Theo, maar zijn rechtervoet blijft steken tussen de benen van zijn opponent. De precieze diagnose moet nog komen, maar de kans is na het zien van de beelden redelijk reëel dat zijn enkel gebroken is.

Real Madrid blijft op kop in de Primera Division, met één punt meer en twee matchen minder gespeeld dan Barcelona.