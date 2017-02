Ze was de trouwjurk van haar betovergrootmoeder kwijt gespeeld maar nu heeft ze fantastisch nieuws gekregen

Dagenlang vreesde de Britse Tess Newall dat ze haar trouwjurk, die haar betovergrootmoeder Dora nog had gemaakt in 1870, voor altijd kwijt was door het plotse failliet van de droogkuis. Maar zaterdag kreeg ze fantastisch nieuws: haar onbetaalbare erfstuk is weer terecht. Met dank aan een ultieme oproep op haar Facebookpagina.

Tess Newall was écht de wanhoop nabij. De jonge Londense trouwde in juni vorig jaar in de bruidsjurk. Ze bracht het delicate erfstuk na afloop naar de droogkuis in Edinburgh, maar ze zag de jurk daarna nooit meer terug.

Een medewerker van de droogkuis vertelde Tess dat het tien weken kon duren vooraleer de broze jurk weer proper was. Maar toen ze weken later nog niets had gehoord had en Tess ter plaatse poolshoogte kwam nemen, werden ze met verstomming geslagen. De droogkuis bleek failliet te zijn en van de jurk was geen spoor meer te bekennen.“Ik vrees dat de jurk mee in beslag genomen en intussen al verkocht is om de schuldenput te dempen. Ze kan eender waar zijn.”

Verfrommeld hoopje

In een ultieme poging om haar bruidsjurk terug te vinden, lanceerde ze een emotionele oproep op haar persoonlijke Facebookpagina. De oproep werd liefst 300.000 keer gedeeld en opgepikt door Britse kranten. Met resultaat. “Vanochtend kregen we nog een brief van de curatoren, waarin ze ons bevestigden dat onze jurk niet bij de droogkuis was”, aldus Tess aan nieuwssite Metro. “Maar achteraf

Foto: Tess Newall

kregen we ook een telefoontje van de enorm vriendelijke verhuurder van het pand waarin de droogkuis was ondergebracht. Hij had ons verhaal gelezen en was in het pand een kijkje gaan nemen. Op de vloer trof hij een verfrommeld hoopje aan... mijn bruidsjurk!”

Tess’ ouders zijn inmiddels in het pand geweest en konden bevestigen dat het effectief om de jurk gaat. “De jurk is niet gekuist, maar het ticket hangt er wel nog aan”, aldus nog Tess. Om ‘administratieve redenen’ moet de jurk nu eerst naar het kantoor van de curatoren in Glasgow. Maar daarna zou de jurk meteen mogen doorreizen naar Londen, waar Tess woont. Maandag moet ze haar weer in de armen kunnen sluiten.