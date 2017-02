Gangster 40 kilometer op de vlucht met peuter in de auto

Zijn vriendin, een veroordeelde moordenares, wilde hun relatie stoppen. Dus scheurde hij, een veroordeelde overvaller, weg met hun dochter van twee op de passagierszetel. Pas 40 kilometer verder kon de politie hem klemrijden.

De grote liefde tussen Carolien V.L. en Gunther V.O was bekoeld. Toen zij hem aan de deur wilde zetten, sloegen zijn stoppen door. Foto: rr

Ze leerden elkaar kennen in de gevangenis. Hij: Gun­ther V.O. (40), een gangster die in 2007 veroordeeld was voor een reeks overvallen. Bij een ervan had hij in een supermarkt twee broers neergeschoten. Zij: Carolien V.L. (29), vijftien jaar cel gekregen omdat ze in 2007 haar liefdesrivale had doodgestoken op café. Ze had trouwens een patent op heibel in haar liefdesleven. Ze trouwde in de gevangenis en kreeg een dochter, maar een jaar later was het ­huwelijk alweer voorbij. Niet veel later leerde ze een veroordeelde drugsdealer kennen, met wie ze ook trouwde. Ook eerder kort. En toen leerde ze, in diezelfde gevangenis, Gun­ther V.O. kennen. Met hem kreeg ze een tweede dochter.

Het ongewone gezin woonde al een tijd samen in Sint­-Andries, een deelgemeente van Brugge. Maar vrijdag had ­Carolien V.L. ook van deze liefde genoeg. Ze zette haar Gun­ther aan de deur. Dik tegen zijn zin. Hij schoot in een Franse colère en wilde er met hun tweejarige dochter vandoor gaan. Zij probeerde hem nog te stoppen, hij mepte haar een paar keer in het gezicht en stapte in de auto. Met het meisje naast zich op de passagierszetel scheurde hij weg.

De politie, die ondertussen kwam toegesneld, zag gangster en dochter net vertrekken en begon de achtervolging. Via de E40 ging het richting Gent. Veertig kilometer reed de politie achter Gunther V.O. aan. De man reed weliswaar niet sneller dan 140 kilometer per uur, maar hem klemrijden was voor de politie geen optie, om de peuter niet in gevaar te brengen.

Vast in de file

Maar in Zwijnaarde reed Gunther V.O. zich vast in een file waardoor hij kon worden klemgereden op de pechstrook. Zijn dochtertje kon veilig en wel uit de auto gehaald worden en was vrijdag al terug bij haar moeder. De losgeslagen gangster werd dezelfde avond nog voor de onderzoeksrechter geleid. De kwalificatie is niet min: poging tot doodslag. Bij het klemrijden was hij immers beginnen te slalommen tussen de andere wagens en had hij op een haar na twee agenten van de weg gemaaid.