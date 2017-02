Britse krant excuseert zich bij liefje van prins Harry na ‘nieuws’ over pornovideo

De bekende Britse tabloid ‘The Sun’ heeft openlijk zijn excuses aangeboden aan de Amerikaanse actrice Meghan Markle. De krant bracht de vriendin van prins Harry enkele maanden geleden in verband met porno. Verkeerdelijk, zo blijkt nu.

‘The Sun’ publiceerde op 4 november een artikel met als ronkende titel “Harry’s girl on pornhub”. Die laatste is een pornowebsite. De tabloid pakte er zelfs mee uit op haar voorpagina. Concreet stonden er videofragmenten uit de Amerikaanse tv-serie ‘Suits’, waarin Meghan Markle een rol vertolkt, op de fameuze pornowebsite. De scènes uit de advocatenserie waren eerder intiem, maar zeker niet pornografisch.

In eerste instantie ontkende ‘The Sun’ dat het zich schuldig had gemaakt aan laster. Maar op zaterdagmiddag keerde de krant dus voorzichtig op haar stappen terug en publiceerde het ‘An Apology’. “We zouden graag duidelijk willen maken dat Miss Markle nooit deel heeft uitgemaakt van pornografische inhoud en we hadden er geen enkel idee van dat de videoclip illegaal werd gepubliceerd op de website”, luidt het. “We begrijpen dat dit kwetsend is geweest voor Miss Markle en de prins, en verontschuldigen ons bij hen.”

Prins Harry leerde in het voorjaar van 2016 Meghan Markle kennen tijdens de ‘Invictus Games’ in het Amerikaanse Orlando. Dat zijn de Paralympische Spelen voor gewonde oorlogsveteranen, een initiatief van de prins.