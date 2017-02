“Het zou hoogst ongepast zijn als ik nu op mijn lauweren zou rusten”

Koppelaar voor vrijgezellen op leeftijd in ‘Hotel Römantiek’, satiricus-in-chief bij ‘De Ideale Wereld': Otto-Jan Ham is momenteel niet van het scherm weg te slaan. Al lijkt hij stilaan afscheid te willen nemen van zijn geesteskind. “Ik ga ‘De Ideale Wereld’ niet meenemen in mijn graf”, zegt Ham, die wel nog geen datum op zijn afscheid plakt. “Langetermijnplanning is nooit mijn sterkste kant geweest. Maar goed ook, want het houdt me toch alleen maar tegen.”