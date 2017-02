“Eerste hoofdrol ligt al klaar”

Hasselt - Zondagavond zijn we toe aan de zevende aflevering van de veelbekeken Eén-serie ‘Beau Séjour’. “Het wordt een aflevering die de liefhebbers niet mogen missen, want er gebeuren enkele dingen die de kijkers zeker niet hebben zien aankomen”, verklapt Maarten Nulens (28), de acteur uit Koersel die als motorcrosser Leon zijn tv-debuut maakt. Toch is een eerste hoofdrol al in aantocht.

Leon was in ‘Beau Séjour’ de eerste verdachte voor de moord op Kato. Ze had hem net gedumpt op de avond van het fameuze schuttersfeest. Nu Kato er – althans voor Leon – niet meer is, is hij ingegaan op ...