Lommel United te zwak voor OH Leuven

Lommel probeerde vandaag punten te pakken tegen OH Leuven, maar mislukte daar, mede door een own goal, schromelijk in. Ze moesten uiteindelijk afklokken op 2-1.

In de basisopstelling pakte Lommel uit met Bertrams, Deferm, Neven, Lenaerts, Goossens, Schils, Gueroui, Scheelen, Molenberghs, Bertjens en Maletic. Ze moesten het zonder Cauwenberg, Berben en Valcke doen. Die twee eersten waren out wegens een blessure terwijl Corstjens geschorst is. De match begon veelbelovend toen Lommel na een fout van Kocabas op Maletic via een strafschop van Scheelen de stand op 0-1 kon brengen. Niet veel later boog OH Leuven het geluk echter naar hun kant. Bertrams bokste een hoekschop weg, maar kreeg meteen nadien een goal binnen van Storm. Als Lenaerts daarop ook nog eens een own goal maakt, moet Lommel United noodgedwongen de rust in met 2-1.

In de tweede helft haalt Kocabas opnieuw uit: hij trekt Bertjens neer, maar ontsnapt aan een tweede gele kaart. Eindstand: 2-1. “Het was gewoon niet goed genoeg vandaag”, concludeerde de ploeg zelf op hun Facebookpagina.