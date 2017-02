‘Die Heerykhyd’ houdt al 3 decennia stand

Bree - Na een stichtingsvergadering op 6 januari 1986 in café De Reynaert zag de kookvereniging ‘Die Heerlykhyd’ op 21 januari 1987 tijdens een eerste kooksessie in het Ontmoetingscentrum in de Kloosterstraat het levenslicht.

“De eerste kookles ging toen door onder leiding van Pierre Kelgtermans”, vertelt huidig voorzitter Johan Snoeks. Samen met Rob Vandistel is Johan trouwens één van de stichtende leden van de club. “Om de beurt stellen we een heerlijk menu samen dat we dan bereiden en nuttigen”, vertellen Rob en Johan. “Ben Clerix zorgde voor een onvergetelijke 300ste uitgave.”