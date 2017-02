Leider Neuville verknalt het in Zweden: "Dit mag niet gebeuren"

Thierry Neuville (Hyundai) heeft zaterdag het einde niet gehaald van de laatste proef van de dag in de Rally van Zweden, de tweede manche van het WRC-kampioenschap. Neuville ging van de weg af, verloor een wiel en moest opgeven.

Neuville stond op dat moment comfortabel aan de leiding. De Fin Jari-Matti Latvala (Toyota) neemt nu de leidersplaats van de Oostkantonner over.

Voor Neuville is het al de tweede manche op rij dat hij moet opgeven. Ook tijdens de eerste race van het seizoen, op 21 januari in Monte Carlo, stond hij aan de leiding alvorens een fout te maken in een bocht en te moeten opgeven.

Zesde proef nog gewonnen

Foto: EPA

Zaterdagochtend stond Neuville er nog uitstekend voor. Hij telde 28,1 seconden voorsprong op Latvala. De Est Ott Tänak won de eerste drie proeven van zaterdag. De vierde proef werd afgelast omdat de Internationale Automobielfederatie (FIA) het parcours te snel vond en de vijfde proef ging naar de Fin Latvala. Neuville had tot dan toe zelf weinig tijd verloren en toonde zich de snelste in de zesde proef. In de laatste race van de dag, die werd gewonnen door de Spanjaard Dani Sordo, ging het echter helemaal mis. Neuville ging van de weg af en slaagde er niet in de aankomst van de proef te bereiken. Zijn Hyundai moest weggesleept worden door een takelwagen. In de nieuwe tussenstand telt Latvala 3,8 seconden voorsprong op Tanak en 12,8 op de Franse regerend wereldkampioen Sébastien Ogier.

Neuville: "Vind de juiste woorden niet"

Hyundai meldde ondertussen dat mecaniciens de wagen onder handen nemen. Neuville zou zondag nog kunnen starten, maar krijgt een tijdstraf van tien minuten en kan sowieso een kruis maken over de zege. Hij reageerde dan ook zwaar ontgoocheld.

"Ik vind de juiste woorden niet om me uit te drukken hoe ik me momenteel voel", aldus Thierry Neuville na afloop van een teleurstellende dag. "Plotseling kwam er een onverwacht einde aan onze goede wedstrijd. Vandaag hebben we echt heel tactisch gereden en hebben we bewust een strategie uitgestippeld om de wedstrijd te controleren. We wilden absoluut een herhaling van wat er zich in Monte Carlo had afgespeeld vermijden, maar uiteindelijk is dit wel wat er gebeurde. Ik ben heel zwaar ontgoocheld."

"Voor mijn corijder Nicolas Gilsoul en voor het hele Hyundaiteam is het eveneens verschrikkelijk, maar ook dit moeten we achter ons laten", vervolgde Neuville. "Hoe frustrerend dit ook is, we kunnen en mogen hier niet bij blijven stilstaan. We weten dat we over een competitieve wagen beschikken waarmee we rally's kunnen winnen. We hebben er alle vertrouwen in en ik ben er zeker van dat de resultaten zullen volgen. Zondag gaan we opnieuw van start en wil ik punten pakken in de powerstage. In Mexico zullen we terugvechten."

"Mag niet gebeuren"

"Het is makkelijk om te zeggen dat dit bij de rallysport hoort, maar wanneer je een voorsprong van 43 seconden hebt mag dit niet gebeuren tijdens een superspecial", oordeelde teamverantwoordelijke Michel Nandan. "Dit is voor iedereen een zware ontgoocheling, niet in het minst voor Thierry en Nicolas na hun indrukwekkende prestatie vrijdag. Tot aan de laatste rit van zaterdag hadden zij hun opdracht perfect volbracht. Het gezegde 'it's not over until it's over' (het is pas voorbij wanneer het voorbij is, nvdr.) klopt. Morgen (zondag, nvdr.) start Neuville opnieuw en hij moet dit zo snel mogelijk achter zich laten. Ondanks de pech die we dit jaar al hadden moeten we focussen op het potentieel van onze wagen."