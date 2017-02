Vandalen slaan opnieuw toe: banden 30 auto's stuk gestoken

Maasmechelen - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn in Eisden de banden stuk gestoken van 30 auto’s. Bij meerdere wagens zijn zelfs twee banden stuk gestoken zodat het reservewiel niet meer van toepassing was.

Een tiental wagens werden ook bekrast met een scherp voorwerp op de zijkant. De autobanden zijn stuk gestoken met een scherp voorwerp en stonden geparkeerd voor woningen, voor huizen en op openbare parkeerplaatsen langs de Kruindersweg, Koudenbergstraat en Koninginnelaan. De daders zijn spoorloos. De politie van de zone Lanaken-Maasmechelen doet de vaststellingen. Ze hebben de handen vol met de dossiers voor elke wagen. Het is al de derde keer in twee weken tijd dat vandalen auto’s lek steken. Het bekrassen van wagens is al twee maanden een plaag in Maasmechelen.