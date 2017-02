Politieke vluchtelingen steken draak met zwartepietendiscussie tijdens carnaval

Aalst - Een groep Aalstenaars met wortels in het buitenland, onder wie twee politiek vluchtelingen, steken tijdens de zondagsstoet van Aalst Carnaval de draak met de zwartepietendiscussie. De groep Oilsjt Nixt maakte stelde haar thema zaterdagavond in de Ajuinenstad voor.

Aalst Mixt, een samenwerkingsverband van een dertigtal verenigingen met als doel de verschillende gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen, zal ook dit jaar één van de ruim 200 losse groepen afvaardigen. “Oilsjt Nixt bestaat al enkele jaren en weet mensen van verschillende origine te bereiken, vooral latino’s”, zegt José Gavilan. “De deelname van moslims vorig jaar was een grote mijlpaal, maar politiek vluchtelingen konden we tot nog toe niet bereiken. Dit jaar stappen er een politiek vluchteling uit Soedan en uit Somalië mee.”

De groep brengt een parodie op de zwartepietendiscussie, compleet met ‘zwartepietachtige’ kostuums. “Iedereen heeft zijn standpunt in de discussie; het was een heel hevige discussie en daar willen wij humor in brengen,” zegt Gavilan. Concreet gaat de groep “handtekeningen verzamelen zodat de brandweer kan blijven”, een knipoog naar twee Aalsterse brandweerlui die een petitie opstartten zodat zwarte piet zou kunnen blijven.

Voor de carnavalsdeelname krijgt Oilsjt Nixt de steun van het Gastvrij fonds, Unia en Hand in Hand.

(belga)