Reese Witherspoon post een heel opvallende foto met haar dochter

Het lijkt of Reese Witherspoon in de spiegel kijkt, maar het is wel degelijk haar dochter Ava die tegenover haar staat. De actrice postte de foto vanop de première van haar nieuwe serie 'Big Little Lies' en sindsdien vraagt het hele internet zich af wie wie nu eigenlijk is.

Reese Witherspoon (40) en dochter Ava Elisabeth (17) zijn twee druppels water. Ava leek als klein meisje al heel erg op haar moeder en de gelijkenis lijkt met het ouder worden alleen maar toe te nemen.

Op de foto die Reese Witherspoon postte vanop de rode loper bij de première van haar nieuwe serie 'Big Little Lies', lijkt het echt of ze in de spiegel kijkt. Moeder en dochter lachen en kijken op precies dezelfde manier.

Dat Ava zo hard op haar mama lijkt, vindt ze niet erg. Na de première postte ze haar eigen foto op Instagram met het onderschrift 'Zo trots op mijn geweldige mama en haar passie voor dit project. Het is fijn om al die fantastische, getalenteerde vrouwen te zien in rollen die net zo dynamisch zijn als zijzelf.'

Naast Reese Witherspoon doen ook Shailene Woodley, Laura Dern, Nicole Kidman, Zoë Kravitz en Alexander Skarsgård mee in 'Big Little Lies'.



With my ??always @avaphillippe .. #MotherDaughter #MatchyMatchy #Premiere #BigLittleLies Een foto die is geplaatst door Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) op 8 Feb 2017 om 8:36 PST