“De toeschouwer is de grootste verliezer”

Vrijdagavond, 10 februari. Het vriest in de hel van Stayen. Marc Hendrikx trekt zijn grijze, wollen muts nog iets verder over de oren. We hebben onze HBvL-huisanalist in Sint-Truiden uitgenodigd om de Limburgse derby te ontleden. Als iemand daartoe in staat is, dan Hendrikx wel. Van 1996 tot 2001 droeg de ex-Rode Duivel het Genkse shirt, vijf jaar later speelde hij drie seizoenen voor de Kanaries.