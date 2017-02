Nog steeds te veel fijn stof in de lucht: dit is de situatie in uw regio

In de drie gewesten worden ook zaterdag nog altijd hoge fijnstofconcentraties gemeten. In Limburg is dat vooral het geval in het noordwester van de provincie en op en rond de industrieterreinen in Tessenderlo en Beringen. De informatiefase die sinds donderdag van kracht is, blijft dus gelden. Dat meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) adviseert om geen hout te stoken in haarden of kachels en het autorijden te beperken.