Slechte slaper? Dan moet je dit eens proberen

Wetenschappers van de universiteit van Colorado vonden een nieuwe remedie tegen slapeloze nachten. Een simpel weekendje kamperen kan ervoor zorgen dat je echt beter gaat slapen.

Tablet, smartphone, tv, stress... door ons drukke, digitale leven wordt ons slaapritme hevig verstoord. Heb je er last van en wil je er echt iets aan doen, overweeg dan een kampeertrip in het weekend. De afwezigheid van kunstmatig licht zou ervoor zorgen dat we weer beter gaan slapen.

Deze opmerkelijke slaaptip is het resultaat van een onderzoek van de universiteit van Colorado dat werd gepubliceerd in Current Biology. Voor het experiment werden een aantal proefpersonen onderzocht tijdens een kampeertrip in de bossen van Colorado. Een weekend lang mochten ze geen gebruik maken van kunstmatig licht. Hun enige lichtbron waren de zon en het kampvuur.

"De kampeertrip en dan vooral de afwezigheid van kunstmatig licht en flikkerende tablet- en smartphoneschermen heeft ervoor gezorgd dat de biologische klok van de kampeerders volledig gereset werd", schrijft Kenneth Write, professor fysiologie aan de universiteit van Colorado. "De hoeveelheid melatonine in ons lichaam, het hormoon dat ons slaapritme regelt, is afhankelijk van licht. Tijdens het kamperen hebben de kampeerders hun bioritme geleidelijk weer aan het natuurlijk ritme aangepast. In de bossen van Colorado werd het hormoon melatonine 1,4 uur vroeger aangemaakt dan thuis."

Omdat niet iedereen uiteraard elk weekend kan gaan kamperen, besluiten de onderzoekers dat hun bevindingen een uitdaging vormen voor architecten om er in de toekomst voor te zorgen dat er meer natuurlijk licht binnenvalt in huizen en slaapkamers.