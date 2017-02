Vrouwen Charlton Athletic vragen “scheiding” van Duchâtelet via zoekertje in onze krant

Opmerkelijk zoekertje in onze weekendkrant. De vrouwelijke fans van Charlton Athletic, de Engelse derdeklasser, vragen de scheiding aan van hun eigenaar Roland Duchâtelet.

Het is geweten dat het al langer niet meer botert tussen de supporters van Charlton en hun Truiense voorzitter. Dat bewijzen de talloze (ludieke) acties die de Engelse fans in het verleden al op poten hebben gezet, zowel over het Kanaal als in Sint-Truiden zelf. Nu laten ook de vrouwelijke supporters van zich horen. Zo staat er tussen de contactadvertenties in ons weekendmagazine De Markt deze opmerkelijke boodschap:

“Roland Duchâtelet! Vrouwen met een gebroken hart van Charlton Athletic Football Club smeken Roland Duchâtelet uit Sint-Truiden om de scheiding aan te gaan, op grond van een totale breuk in de relatie. Vrouwen Tegen het Regime”.