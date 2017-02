Drie dagen staalhard gelogen na moord op Shashia

Antwerpen -

Drie dagen trok Antwerpenaar John V. (25) een rookgordijn op over wat er met Shashia Moreau (20) gebeurd was. Iedereen wist dat hij op de ochtend van haar verdwijning met haar had afgesproken. Maar tegen de politie, zijn familie en zelfs de ouders en broer van Shashia loog hij staalhard dat ze niet was komen opdagen. Tot een bewakingscamera hem verraadde en het meisje verstikt in zijn tuin werd gevonden. “John, een moordenaar? Dat hadden we nooit in hem gezien.”