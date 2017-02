Nu ook ‘Publifin’-schandaal in Gent

Na het recente Publifin-schandaal in Wallonië, waar bleek dat politici zich schaamteloos verrijkten via intercommunales, heeft nu ook Vlaanderen een gelijkaardig schandaal. Daarbij zijn twee Gentse schepenen betrokken, schrijft Het Laatste Nieuws zaterdag.

Centraal in het schandaal staat PubliPart, een nv die een dochtermaatschappij is van PubliLec. Die intercommunale is voor 12 procent eigendom van de stad Gent. Daarom zetelen schepen van Financiën Christophe Peeters (Open VLD) en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar (SP.A) er in.

Nu blijkt dat de nv PubliPart nogal verdacht is. Meer zelfs: de functie ervan is onduidelijk. Ze belegt in aandelenfondsen en heeft participaties in andere intercommunales. Maar de zeventien bestuurders krijgen samen elk jaar wel meer dan 350.000 euro bruto voor de beperkte taken die ze er hebben.

Ook de gewezen kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) blijkt twee jaar na zijn ontslag in PubliPart te zitten, al weet niemand waarom precies. Commentaar wil geen van de betrokkenen geven.

FairFin, een ngo die streeft naar sociale rechtvaardigheid, reageert geschokt. “Overheidsgeld moet maatschappelijk verantwoord behandeld worden”, zegt Sebastien Mortier in Het Laatste Nieuws. Diezelfde krant laat ook N-VA’er Siegfried Bracke aan het woord. “Nergens zijn Vlaamse socialisten zo ‘PS’ als in Gent. En de liberalen doen mee.” Tom De Meester van PVDA eist de ontbinding van PubliPart en volledige transparantie in het dossier.