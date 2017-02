Meest orginele babynaam in Limburg: Jack Daniels

Genk - De prijs voor meest opmerkelijke naam in onze Babyspecial gaat dit jaar met voorsprong naar de Genkse ouders Karen Vanseer (21) en Bram Daniels (20), die hun spruit de naam Jack meegaven. “Jack Daniels dus, zoals de Amerikaanse whisky”, glundert papa Bram.

“Al op mijn elfde heb ik mijn ouders verzekerd dat mijn zoon later Jack zou heten”, vertelt Bram. De Genkenaar hield woord. Hij mag zich vandaag de trotse vader van de elf maanden oude Jack Daniels noemen. Enkel het afkappingsteken ontbreekt.

“Zodra Karen en ik wisten dat het een jongetje zou worden, lag de keuze vast”, zegt Bram, nochtans geen grote whiskydrinker. “Op café bestel ik wel eens een glaasje, maar er staat geen fles in huis. Door mijn achternaam heb ik wel al heel mijn leven een band met het merk. Sinds kort verzamel ik ook spullen van Jack Daniel’s. Mijn verzameling telt intussen enkele speciale lege flessen, een spiegel, houtskool en barbecuesaus.”

Het Genkse koppel kreeg enkel positieve reacties op hun naamkeuze. “Ik had aanvankelijk m’n twijfels, maar nu ben ik erg blij met de originele naam”, vertelt mama Karen. “Veel keuze had ik trouwens niet. Maar als Jack een broertje of zusje krijgt, mag ik de naam kiezen.” (lacht)

Fles cadeau

Een officiële reactie van de whiskystoker ontvingen Bram en Karen nog niet. “Misschien moet ik het bedrijf eens laten weten dat er in België een jongetje rondloopt dat naar hen is genoemd”, zegt Bram.

Of Jack later zelf een whiskydrinker wordt, zal uiteraard nog moeten blijken. Voor zijn achttiende verjaardag krijgt hij van mij in elk geval zijn eerste fles cadeau.”