“Grote kans dat het met Noord-Zuid ook zo niet lukt. Of is dat misschien net de bedoeling?”

De Vlaamse regering zal niet meer zelf beslissen over de Noord-Zuidverbinding. Ze laat dit over aan het Vlaams Parlement, net zoals dat zou gaan bij een nooddecreet. Grote zogezegde voordeel is dat de Raad van State buitenspel wordt gezet. Want het huidige tracé voor de Noord-Zuidverbinding doorstond tot nu toe geen enkele procedure bij de Raad van State.

Het is nog even wachten op de definitieve uitspraak, maar het advies zegt al genoeg: de weg kan er niet komen wegens allerlei overtredingen tegenover door Europa beschermde natuur. De volgende die de Noord-Zuidverbinding wil aanvechten zal naar het Grondwettelijk Hof moeten stappen. Die rechtbank heeft blijkbaar de reputatie om minder streng te zijn. Denkt men. Maar dat zal nog moeten blijken, want op zich verandert er niets. De door Europa beschermde natuur ligt er, de regels zijn nog altijd dezelfde. Hoe je die aan je laars kan lappen, heeft nog niemand uitgevogeld.

Maar goed, iedereen is nu ouder en wijzer, zou je denken. Bovendien ligt er een nieuwe, snellere procedure klaar waarbij allerlei onderzoeken tegelijk lopen. De mensen krijgen al inspraak nog voor er een beslissing valt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Laten we daar dus gebruik van maken om echt met een wit blad te beginnen en opnieuw alle mogelijke tracés te bekijken. Dus ook die over, boven of onder de Grote Baan. Die weg ligt er al, daar zal dus geen rechtbank over struikelen.

Het beslissende studiewerk zouden ze deze keer eens best overlaten aan iemand die niets met Limburg of met het gekonkel in de coulissen te maken heeft. Zodat niemand kan lobbyen, spinnen of beïnvloeden. Die studies uit het verleden waren duizenden en duizenden pagina’s dik, maar aan het einde van het verhaal zeiden ze nog niet hoe het moest, of zaten er zelfs foute plannen in. Zeer vreemd. Dus waren er nog extra studies nodig - zoals absurde kosten-batenanalyses waar je met welgerichte parameters alle kanten mee uitkan. Studies die moeten bewijzen wat de politiek zegt, laten we daar alstublieft mee ophouden.

We willen niet eens meer uitrekenen hoeveel geld er al die jaren gespendeerd is aan milieurapporten en ruimtelijke plannen. Wie weet hoeveel veiliger en vlotter we het verkeer daarmee hadden kunnen maken.

Als ze bij het huidige tracé blijven, dan is er in elk geval geen rechtszekerheid. Want dat vernietigende advies van de Raad van State ging echt niet over akkefietjes. De problemen zijn immens. Grondwettelijk Hof of niet, beste politici, denk eraan: de kans is groot dat het zo ook niet lukt. Of is dat misschien net de bedoeling?