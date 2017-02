Blamage voor Trump: al zes Patriots weigeren president te ontmoeten na winst Super Bowl

De traditie wil dat de kampioenen van de grote Amerikaanse sporten door de president in het Witte huis ontvangen worden. Nu Donald Trump daar de plak zwaait, ziet het er echter naar uit dat heel wat sporters voor de eer zullen bedanken.

De New England Patriots, die zich afgelopen zondag in een sensationele 51e Super Bowl tot kampioen in het American Football kroonden, worden de eerste sportieve genodigden in Trumps ambtswoning. Al zes spelers, meer dan een tiende van de kern, hebben echter gezegd hun kat te zullen sturen en wellicht volgen er nog. Martellus Bennett, Devin McCourty, LeGarrette Blount, Chris Long, Dont’a Hightower en Alan Branch hebben alvast geen zin in een bezoek aan het Witte Huis, waar ze zich “niet welkom” en “niet geaccepteerd” voelen.

De drie grootste namen van de club - eigenaar Robert Kraft, trainer Bill Belichick en quarterback Tom Brady - zien de trip naar het Witte Huis alleszins wel zitten. Zij spraken tijdens de verkiezingstrijd immers openlijk hun steun uit voor Trump. .