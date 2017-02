De spionkop van STVV deelde voor aanvang van de partij een sneer uit aan Racing Genk. De Truiense tifo met ‘Only the real ones survive’ werd geflankeerd door drie voormalige clublogo’s van de Limburgse buur. Een duidelijke uithaal naar Racing Genk, dat in zijn clubhistorie al meerdere malen van logo veranderde. STVV nog nooit.