‘Thuis’-acteur Bill Barberis (34) heeft afscheid moeten nemen van zijn Volvo, de wagen mag de Antwerpse lage-emissiezone immers niet meer in. Op Instagram plaatste hij nog een laatste foto.

Begin januari had Barberis zijn laatste draaidag voor Thuis waar hij de rol van klusjesman Toon op zich nam. Deze maand is hij te zien in ‘Allemaal Familie’ - zijn allereerste filmrol - en in de toekomst wil hij meer tijd vrijmaken voor andere rollen.