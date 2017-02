Neerpeltenaren laten zich het meest screenen op darmkanker

Neerpelt -

In heel Vlaanderen zijn het de Neerpeltenaren die zich het meest laten screenen op darmkanker. Limburg is zelfs goed voor zes posities in de top zeven van beste ‘screeners’. “Terwijl die deelname aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk is. De gevolgen van darmkanker hebben we weer eens pijnlijk mogen ervaren met de dood van Stephanie Buffel”, zegt darmkankerspecialist Luc Colemont.