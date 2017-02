“Weg met de Verschaevestraat”

Lanaken - Hij werd na de Tweede Wereldoorlog ter dood veroordeeld als een van de zwaarste nazi-collaborateurs en wordt nog elk jaar door extreemrechts herdacht. Toch zijn er in Vlaanderen nog altijd vier straten genoemd naar de West-Vlaamse kapelaan Cyriel Verschaeve. In Breendonk krijgen bewoners binnenkort de kans om zich uit te spreken, maar als het van de Nationale Confederatie van Politieke Gevangenen afhangt, verdwijnt Verschaeve voor goed uit het straatbeeld. Ook in Lanaken, Marke en Zoersel.

Afgelopen maandag besliste de gemeente Puurs dat de inwoners van de Cyriel Verschaevestraat in Breendonk zelf de keuze krijgen: binnenkort mogen ze stemmen voor of tegen naamsverandering. Het is een kleine ...