“Altijd gedacht dat ik zou moeten stoppen na outing”

Hasselt -

“Je bent altijd een deel van het team.” Met die boodschap wil het project Heroes of Football een einde maken aan het taboe rond homoseksualiteit in het voetbal. In het kader daarvan stak Rode Duivel Dries Mertens deze week een jonge Nederlandse amateurvoetballer, die uit de kast gekomen is, een hart onder de riem. “Een heel belangrijk signaal”, vindt Deni Sampermans (22), Herkenaar, voetballer bij vierdeprovincialer SK Rummen-Geetbets én homo. “Ook ik heb altijd gedacht dat ik niet zou kunnen blijven voetballen als ik me zou outen.”