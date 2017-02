“Er is een gebrek aan voorbeelden in het voetbal”

Heroes of Football is een initiatief van zeven organisaties uit heel Europa. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) is de enige voetbalfederatie die eraan deelneemt. Dat nu ook Dries Mertens zich achter de campagne schaart, is volgens çavaria, de belangenvereniging van holebi’s en transgenders, een belangrijk signaal. “Dries Mertens is niet alleen heel populair als Rode Duivel, hij voetbalt ook in Italië, een land waar holebi’s het erg moeilijk hebben”, zegt woordvoerder Jeroen Borghs, die bevestigt dat homoseksualiteit in het voetbal nog steeds een groot taboe is. “In het voetbal leeft er nog steeds een machocultuur, zoals dat vroeger ook bij bijvoorbeeld politie en brandweer het geval was. Daar is die kentering al gebeurd, maar in het voetbal wachten we daar nog op.”