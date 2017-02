Politie geeft meer info vrij over de verkrachting van 82-jarige vrouw uit Sint-Truiden

Sint-Truiden -

In Sint-Truiden, dichtbij het stadspark, is donderdag in de vroege avond een 83-jarige vrouw het slachtoffer geworden van een verkrachting. Uit onderzoek bleek dat de man eerst aanbelde in het woonblok waar de vrouw verbleef. Nadat de vrouw de deur had geopend, drong de verdachte het huis binnen. Hij randde de vrouw aan en vluchtte weg. Voorlopig is er nog geen verdachte gearresteerd.