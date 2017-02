Hoe laat is het?

Aflevering nr. 1382 - Op een plek waar de Tomatenbeek af en toe buiten haar oevers treedt, blokkeerden een boomstam en enkele dikke takken de stroming. Wanneer de beek overloopt moeten wandelaars een omweg maken om de visvijver te bereiken.

Het was niet de eerste keer dat ik probeerde om de beekversperring te verwijderen. Ik beschouw het niet als een karwei, integendeel, het is altijd een groot plezier. Als kwajongen kwam ik al naar deze plek om met stokken in het water te spelen. Vandaag kostte het me geen moeite om de natuurlijke dam open te breken.

Achteraf stemden de roestkleurige moddervlekken op m’n kleren me minder gelukkig. Als kind kon me dat een zorg wezen.

Na de interventie vloeide het water ongehinderd stroomafwaarts. Vandaag nog een beek, morgen de zee!

* * *

Van een mens wordt verwacht dat hij weet hoe laat het is. Overal in huis hebben wij klokken en klokjes die ons daaraan herinneren – digitaal, mechanisch, op de smartphone en computer. Probleem is dat ze niet allemaal precies hetzelfde uur aanwijzen. Het ene uurwerk staat een paar minuten voor, het andere een paar achter, en er is er misschien zelfs een bij die wel de juiste tijd aangeeft, we weten alleen niet welke dat is.

Er hangt ook een grote decoratieve klok van gietijzer aan de muur. Om die wijzers in beweging te brengen heb je een breekijzer nodig. De versleten grap dat zo’n ijzeren klok dan toch twee keer per dag het juiste uur aanwijst, zullen we u maar besparen.

* * *

Terwijl ik in het rode beekwater zat te spelen, kreeg ik een déjà vu-gevoel. Enkele maanden geleden deed ik hier precies hetzelfde, toch leek het alsof dat pas gisteren het geval was. De herinneringen aan de tijd dat ik hier als kind speelde, kwamen me plots ook heel helder voor de geest.

Bij de beek vloeiden verschillende momenten uit het verleden samen in het hier-en-nu, uit het verband gerukt van een ‘normale’ tijdsorde.

* * *

Het is miezerig. De zon breekt met moeite door het wolkendek, af en toe regent het. ’s Ochtends hangt er mist, ’s nachts vriest het een beetje. Soms wordt er sneeuw voorspeld. Ondanks het lengen van de dagen blijft de sfeer somber.

Waar ik tweeënveertig woorden nodig heb om het weer te beschrijven, hoorde ik hoe een weerman dat met één klaarspeelde: ‘grijs’. Hij is de betere schrijver.

* * *

In de hoek van de visvijver lag een dikke, dode karper. De vis dreef net onder het wateroppervlak, de rug gekromd, de kop omlaag. Ik kon zijn ogen niet zien. De glanzende schubben bleken een pantser dat hem niet tegen de dood had kunnen beschermen. Het dode lijf stonk nog niet. Een zielig einde van een leven.

Ik bleef een poos naar de vis kijken, me bewust hoe weinig ik over die dieren begrijp. Hoe lang leeft zo’n karper? Wat stelt het voor, het leven van een vis? En, per uitbreiding, dat van andere dieren, van een mens?

* * *

Van grijs weer wordt een mens niet vrolijk, dat is te merken aan de sombere laatste zin in de vorige alinea. De lente kan daarom niet vroeg genoeg beginnen.

Wat ik altijd over ouder worden gehoord heb, ondervind ik nu ook zelf, dat met elk jaar dat erbij komt de tijd sneller voorbij lijkt te vliegen. De vorige lente ligt nog vers in het geheugen, en daar komt de volgende al aan.

Willen dat de lente niet vroeg genoeg kan beginnen, botst met de wens om de tijd wat te vertragen. We weten vaak niet wat we echt willen.

* * *

nachten

lang

dagen

lang

leven

kort Abbas Kiarostami (1940-2016),’

Walking with the Wind’(2001)

* * *

‘Time doesn’t seem to pass here, it just is’ - de tijd lijkt hier niet voorbij te gaan, hij is gewoon.

Bij het lezen van ‘The Lord of the Rings’ kom ik de ene prachtige zin na de andere tegen, ook deze over de tijd. Ik ben niet zeker dat ik hem helemaal begrijp, maar besef wel dat Tolkien hier een diepe waarheid heeft blootgelegd.

‘Hoe laat is het?’ Het antwoord: ‘Nu!’

Good luck en tot ziens.

Uw trouwe dienaar, FB