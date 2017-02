Dit staat op het menu in de zes pop-uprestaurants

Vrijdagavond 10 februari worden de pop-uprestaurants uit het VTM-programma Mijn Pop-uprestaurant feestelijk geopend. In Antwerpen heft burgemeester Bart De Wever het glas, in Kortrijk is dat burgervader Vincent Van Quickenborne. Vanaf zaterdag mag iedereen in de zes containerrestaurants gaan eten. Dit kan je verwachten.

TJOP’S van Karel & Birger, Antwerpen

Foto: VTM

De “Smokey Boys” brengen authentieke Amerikaanse barbecuegerechten zoals Beef Short Ribs, Pulled Pork, Brisket, Louisiana Coleslaw, Wedged Potatoes en een reeks craftbieren naar de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. Naast vleesliefhebbers kunnen ook visliefhebbers en vegetariërs genieten van low & slow gegaarde gerechten en zelfs de desserts en de cocktails krijgen een gerookt tintje. Even stoer als de menukaart, is ook het interieur van TJOP’S: zwart plafond, grijze vloer, veel hout, industriële hanglampen en rode zitbanken zorgen een cosy sfeer met een edgy kantje.

MADAM P. van Laure & Charlotte, Antwerpen

Foto: VTM

De gepassioneerde, jonge dames van MADAM P. zetten het varken, van kop tot staart, in de kijker. Op hun menu Crispy Pork Salad, varkenspoot, traag gegaard buikspek en een verwenbordje “Madam P.lateau”. Om de maaltijd af te sluiten is er rijstpap, chocolademousse of smoutebollen. De dames staan hun mannetje, al vind je geen man in hun keuken- of zaalbrigade. MADAM P. bestaat momenteel uit een team van vrouwen. Het interieur is sober en industrieel met als hoofdkleuren wit, grijs en zwart. Betonijzer aan de muur en aan het plafond, witte en zwarte metrotegels en een grote print van een varken decoreren de muren. Degelijke eenvoud met een scherp kantje, dat is MADAM P.

HET VIJFDE ELEMENT van Bo & Emily, Antwerpen

Foto: VTM

Bo & Emily brengen gerechten rond vijf groenten, recht van het Vlaamse veld. Rode biet, rammenas, pompoen, pastinaak, schorseneer kleuren momenteel de kaart, zelfs in de desserts worden groenten verwerkt. Het restaurant kreeg een eyecatcher: een grote houten boomconstructie waaraan peerlampjes zijn bevestigd die zorgen voor warm licht boven de tafels. Mozaïektegeltjes en grenenhout geven Het Vijfde Element een flinke portie gezelligheid.

FILLY’S van Fanny & Véronique, Kortrijk

Foto: VTM

De flamboyante Antwerpse vriendinnen serveren gerechten met vullingen. Op het menu cannelloni van rundstartaar, gevuld met mousse van zeekraal en een mosterdressing of een gevulde kipfilet met pancetta, Parmezaan en zongedroogde tomaten, durum van gekonfijte kippenbil en een aubergine rol. Ook het interieur is “gevuld” met kleurrijke tegels, kaders, kasten, planten, tekeningen en spreuken. Aan de muur ook de boodschap “Niet lullen, maar vullen”, refererend naar de uitspraak van Sergio Herman tijdens hun eerste kookproef in Foodmarket Mercado in Antwerpen.

TABLE’O van Mitchell & Daniëla, Kortrijk

Foto: VTM

Het Limburgse koppel ging voor artistieke inspiratie van eigen bodem aankloppen bij twee uit Kortrijk afkomstige kunstenaars, Arne Quinze en Frank Slabbinck. De rode draad van Table’O is kunst en dat merk je niet alleen aan het interieur, maar ook op de menukaart. Zo kan je proeven van het “Red Quinze” dessert: baba met citroen, bavarois van framboos, panna cotta van yoghurt en limoen, jus van rode vruchten en vanille. Het interieur is stijlvol, strak in wit en zwart maar de houten toog en de kleurrijke kunstwerken zorgen voor een warme en uitnodigende touch.

MEAT & GRIET van Leena & Yannick, Kortrijk

Foto: VTM

Bij Meat & Griet worden vlees en vis gecombineerd op het bord. Op het menu: grietfilet met stoemp van savooi en spekjes, overgoten met een jus van langoustines. De uit Kalmthout en Brasschaat afkomstige kandidaten gingen ook aan de slag met een typisch West Vlaams dessert: klakkaards (oftewel verloren brood). Ook in het interieur vinden vis & vlees elkaar terug. Op de toog een visgraat motief en dierenvachten op de vloer en de stoelen. MEAT & GRIET is eclectisch en combineert stijlvol industriële elementen met warme toetsen en kleuren.