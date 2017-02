De hemel belooft weer een opmerkelijk schouwspel vanavond

Vanavond vindt er een penumbrale maansverduistering plaats, samen met een sneeuwmaan en een groene komeet die langs de aarde scheert. Een schouwspel om duimen en vingers van af te likken, mits het juiste materiaal, want de komeet zal je zonder telescoop vermoedelijk niet kunnen zien.

Bij een penumbrale maansverduistering staan de zon, maan en aarde zodanig tegenover elkaar dat de maan door de bijschaduw van de aarde trekt, en niet door de kernschaduw zoals bij een volledige maansverduistering het geval is.

Tegelijkertijd zal het vriesweer ervoor zorgen dat er een zogenaamde “sneeuwmaan” optreedt. Die is helderder dan gewoonlijk, wat in dit geval waarschijnlijk resulteert in een helderdere half verduisterde maan. Wij zijn even benieuwd als u naar hoe dat er moet gaan uitzien.

Ook de komeet 45P of “Honda-Mrkos-Pajdusakova” maakt vanavond zijn opwachting aan het firmament. De opvallend smaragdgroene komeet had bij zijn laatste doortocht een paarse staart. Die zou hij na een passage langs Venus echter kwijtgespeeld zijn. Wie de komeet wil zien, neemt best even contact op met de sterrenwacht en zet zijn telescoop al maar klaar, want als je niet weet waar je moet kijken, zou je hem wel eens kunnen missen.