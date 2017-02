Ze werd de eerste vrouw die alle landen ter wereld bezocht, en dat deed ze in recordtempo

Cassandra De Pecol kreeg op haar 20ste de reismicrobe al helemaal te pakken. Toen reisde de Amerikaanse al twee jaar lang door vier continenten, maar dat was nog maar het begin voor de vrouw. Ze is ondertussen 26 en heeft er een reis van 18 maanden en 26 dagen opzitten waarbij ze elk onafhankelijk land ter wereld aandeed. Daarmee brak ze meer dan een record.

“Als een jonge vrouw droomde ik er altijd van om naar zo veel mogelijk landen te reizen en onze wereld een betere plaats te maken. Het stoorde me echter dat ik er maar niet uitkwam hoe ik die vonk moest doen ontstaan en het kon laten gebeuren”, schrijft ze.

Uiteindelijk drong het tot haar door dat ze niet moest proberen de wereld te veranderen, maar hem te verbeteren. Ze bestudeerde historische figuren die een blijvende indruk hadden nagelaten op de wereld en op de geschiedenis en keerde uiteindelijk terug naar het idee dat ze als puber al had: “ik moest elk land ter wereld bezoeken”.

Cassandra kocht een wereldkaart in de plaatselijke zaak voor kantoorbenodigdheden en begon te plannen. Op 24 juli 2015 was het eindelijk zover, met de steun van het Internationale Instituut voor Vrede door Toerisme en een handvol andere sponsors achter zich, trok Cassandra de deur achter zich dicht.

En dan is plots het geld op

Om haar logement te betalen, postte ze regelmatig foto’s op Instagram en Facebook. Wanneer dat niet mogelijk was, kon ze rekenen op haar sponsors, maar zelfs dan was de reis niet geheel zorgeloos. Zo vertelt ze over een bepaald moment in Cuba, waar ze nog maar 20 dollar op zak had en geen geld kon afhalen omdat de automaat stuk was.

“Hoe ga ik de taxichauffeur betalen? En het hotel had ook geld nodig”, herinnert ze zich. “Ik voelde me zo dom.” Maar toen volgde een van de mooiste momenten van haar reis. De taxichauffeur nodigde haar uit om bij hem thuis de nacht door te brengen. “Ik heb drie dochters en zou niet willen dat ze in jouw situatie terechtkomen. Je kan mee naar mij thuis komen vannacht en morgen een plan bedenken”, stelde de man voor.

Het was pas de volgende dag dat Cassandra besefte wat het gezin voor haar deed. Toen ze wakker werd, merkte ze dat de vrouw van de taxichauffeur op een matje op de grond sliep. “Ze had haar bed afgestaan zodat ik erin kon slapen. Ze kende me niet eens. Vreemden over de hele wereld, ze willen je tonen hoe vriendelijk en behulpzaam ze zijn door de manier waarop ze je in hun land verwelkomen.”

De laatste loodjes

Op 27 januari wilde Cassandra de grens met Jemen oversteken, enkele dagen voor het geplande einde van haar reis. Een grenswachter vertelde haar echter dat hij haar probleemloos kon binnenlaten, maar niet kon garanderen dat ze Jemen weer uit zou mogen. Daarvoor had ze een document nodig van de Amerikaanse ambassade in Oman.

Onverrichter zake keerde Cassandra terug, ze besloot het document te regelen terwijl ze richting Turkmenistan vloog en later terug te komen, een week later, om precies te zijn. Op 2 februari stak ze de grens over voor wellicht een van de kortste bezoekjes aan eender welk land. Haar contacten in Jemen hadden haar aangeraden zo snel mogelijk het land weer te verlaten.

Getooid in een zwarte hijab bezocht ze het grensdorpje Hawf, waar ze lunchte met een plaatselijk gezin. Later toonden ze haar hoe ze sesamolie produceren en gaven haar ook een klein flesje mee met de olie die ze zelf maakte. Cassandra dronk kamelenmelk met de mensen en ze aten samen brood onder de sterrenhemel.

Twee tot vijf dagen per land

Nadat ze opnieuw de grens overstak, vloog Cassandra terug naar Qatar, waar ze in een luchthavenrestaurant een glas rode wijn bestelde om haar prestatie te vieren. Het was haar gelukt. Op een jaar, zes maanden en 26 dagen tijd had de vrouw alle landen ter wereld bezocht, 196 in totaal. In elk land spendeerde ze ongeveer twee tot vijf dagen.

Daarmee werd ze de eerste vrouw ter wereld die (officieel) alle landen ter wereld aandeed. Ook het wereldrecord voor ‘snelste wereldreis’ halveerde ze. Beide records moeten op dit moment nog bevestigd worden door Guinness World Records, maar dat zal geen probleem vormen. Cassandra heeft alle documenten van haar reis zorgvuldig bijgehouden.