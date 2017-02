OVERZICHT. Hier staat u het komende jaar vast in de file door werken

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-V-A) heeft het eerste luik van een ambitieus Werkplan voorgesteld. Vanaf nu tot het eind van de regeerperiode in 2019 wordt er nog 5,8 miljard euro geïnvesteerd in de Vlaamse mobiliteit. Het leeuwendeel gaat naar werken aan de weg (2,7 miljard euro) én werken aan de waterweg (2,25 miljard euro). “De investeringsbudgetten voor álle vormen van vervoer stijgen naar een historische hoogte”, zegt Weyts. “Er gaan in heel Vlaanderen heel wat schoppen in de grond”.

Foto: credit

“Ook al leven we in tijden van besparingen, toch investeren we meer dan ooit in Mobiliteit”, zegt Weyts. “We werken aan de weg, maar ook aan de alternatieven voor de (vracht)wagen: de waterweg, De Lijn en de fiets”. Dat moet ook, want Vlaanderen dreigt tot stilstand te komen. De gemiddelde snelheid op de snelwegen dreigt namelijk met een kwart te dalen. Er rijden steeds meer wagen op steeds minder ruimte, en verwacht wordt dat zowel het vrachtvervoer als het personenvervoer nog drastisch zal toenemen de komende jaren en decennia.

Daarom zal er gewerkt worden rond Antwerpen en Brussel, waar de meeste verkeersknopen zitten. Ook de N49, N203a en de A12 zullen onder handen worden genomen en worden snelwegen. Tussen Lummen en Beringen, tussen Wilsele en Aarschot en tussen Groot-Bijgaarden en Affligem komen spitsstroken. Dat wil zeggen dat er een rijstrook bijkomt die tijdens de spits kan gebruikt worden. Ook aan de R4, R8 en N8 zal gewerkt worden.

Al in 2017 heel wat werven

Minister Weyts Foto: BELGA

In totaal wordt er 2,7 miljard geïnvesteerd in de weg tussen 2017 en 2019. Een groot deel van de werven zal nu al zichtbaar zijn. Langs de autosnelwegen komen er 34 grote werven. In totaal wordt er gewerkt aan 100 kilometer autosnelweg. “Er wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud, onder andere op de E34, de R2, de E314, de E17 en de E40, maar ook in nieuwe infrastructuur, zoals onder meer een nieuw op- en afrittencomplex in Aalter, een fietsbrug in Gasthuisberg, geluidsschermen langs de A12 en een nieuwe brug over de E34 in Assenede”, klinkt het.

“Er wordt ook gewerkt aan de gewestwegen. Er komen in totaal een honderdtal werven langs onze gewestwegen, verspreid over de 5 Vlaamse provincies. In totaal wordt er in 2017 gewerkt aan maar liefst 445 km gewestweg. Zo wordt er andere geïnvesteerd in een heraanleg van de R13 in Turnhout, vrijliggende fietspaden langs de Bilzerbaan in Lanaken, de heraanleg van de doortocht in Oordegem (Lede), een middenberm voor de Ninoofsesteenweg in Roosdaal en een fietsbrug over de N36 in Deerlijk.”

Hinder?

Minister Weyts beseft dat de werken ook heel wat hinder zullen veroorzaken. “Die wordt zo goed mogelijk ingeschat en zo minimaal mogelijk gehouden. Er wordt maximaal ingezet op nachtwerk en werken rond de klok. Er is permanent overleg met alle betrokken diensten, binnenlandse partners zoals automobilistenverenigingen, andere gewesten én buurlanden. Voor de veiligheid van de werven wordt een mobiele flitspaal ingezet op wel 21 locaties. Nog nooit werd de mobiele flitspaal zo ruim ingezet.”

Foto: carlo coppejans

Waterwegen

Naast investeringen op de weg, is een deel van het investeringsbudget ook voordien voor waterwegen. “Daar stijgt het budget met 17,5 procent naar 2,25 miljard.” Weyts wil het aandeel van de binnenvaart in het goederentransport tegen 2030 verhogen naar 18 procent, met een gemiddelde groei van 2,8 procent per jaar. “Dat maakt een enorm verschil, want 1 gemiddeld binnenschip haalt al snel 200 volle vrachtwagens uit de file. Vlaanderen heeft nu al 1.100 kilometer bevaarbare waterweg: 80 procent van alle bedrijven ligt op maximaal 10 kilometer van zo een waterweg. De capaciteit op de waterwegen wordt nu nog verder uitgebreid.”

Tussen Antwerpen en Parijs wordt gewerkt aan een Seine-Scheldeverbinding voor schepen die 3 lagen containers kunnen meenemen. De Leie, één van de Vlaamse schakels in die Seine-Scheldeverbinding van de toekomst, wordt nu verdiept en verbreed om bevaarbaar te worden voor grotere schepen. Ook het rendement van het Albertkanaal – de belangrijkste watersnelweg van het land – wordt met een kwart verhoogd door alle bruggen over het kanaal te verhogen. Ook de kleinere waterwegen krijgen aandacht: zo wordt bijvoorbeeld ook de Dender en het Kanaal naar Charleroi opgewaardeerd.