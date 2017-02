Vrouw uit Lebbeke vermist: zoon blijft aangehouden op verdenking van moord

Lebbeke - De zoon van de 67-jarige vrouw uit Lebbeke die al meer dan een jaar vermist is en naar wie dinsdag gezocht werd, blijft aangehouden op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Dendermonde vrijdag beslist. De Dendermondse afdeling van het Oost-Vlaamse parket kan nog altijd niet bevestigen of het lichaam dat dinsdag aangetroffen werd, dat van de vrouw is.

De 67-jarige Renée Beckers uit Lebbeke werd begin januari 2016 voor het laatst gezien in de omgeving van Dendermonde en Lebbeke. Sindsdien ontbrak elk spoor. De federale politie en het parket van Oost-Vlaanderen hadden maandag een opsporingsbericht verspreid, maar de zoon van de vrouw werd al eerder als verdachte beschouwd. Bij een zoekactie achter de woonplaats van de vrouw aan de Dendermondsesteenweg in Lebbeke werd haar lichaam gevonden, maar het parket kan dat nog niet bevestigen.

De 39-jarige zoon van de vrouw verscheen vrijdag voor de raadkamer. De man maakte zich verdacht door geld af te halen van de rekening van zijn moeder. Hij zou verklaard hebben dat zijn moeder vertrokken was na een ruzie en haar bankkaart meegenomen had. De man blijft ontkennen dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder. De raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdag met een maand.

