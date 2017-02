N-VA-Kamerlid Dedecker gebruikte vervalste foto van Arco-gedupeerden

N-VA-Kamerlid Peter Dedecker heeft op zijn website meermaals een vervalste persfoto van manifesterende Arco-gedupeerden gebruikt. Dedecker heeft de foto intussen verwijderd en de fotograaf een vergoeding betaald voor het auteursrecht en het onrechtmatig gebruik. Hij benadrukt evenwel dat hij niet wist dat het om een gephotoshopte foto ging.

Dedecker beet zich van bij de start vast in het Arco-dossier en schrijft op zijn website geregeld over de zaak. Bij drie van die blogposts uit 2015 en 2016 plaatste hij een foto van een gedupeerde met een bord waarop te lezen staat: “ACV-ACW geef ons Arco geld terug”. Oorspronkelijk stond op het bord echter “Belfius geef ons Arco geld terug”.

De man op de foto is PVDA’er en gewezen ABVV-vakbondsafgevaardigde Andries Smet. Hij pikt de vervalste foto niet. “Dit raakt mij persoonlijk in mijn syndicale en politieke overtuiging. Ik betoogde met een bord dat gericht was tegen de betrokken bank Dexia, nu Belfius”, reageert hij in een persbericht. “Als syndicalist verzet ik mij al van in het begin tegen het misbruik dat Peter Dedecker maakt van het Arco-drama om de hele vakbeweging in diskrediet te brengen.”

de bewerkte foto (links) en de originele foto (rechts) Foto: rr

Dedecker ontkent echter dat hij de foto vervalste. “Ik heb geen flauw idee meer waar ik die gevonden heb. Als ik een artikel schrijf op mijn blog, dan doe ik zoals wellicht iedereen doet: even op google een paar afbeeldingen zoeken om bij het artikel te plaatsen”, zo stuurde hij in oktober uit eigen beweging aan Smet, nadat hij door een sympathisant op de hoogte gebracht was van boze reacties van Smet op Facebook. Dedecker benadrukte ook dat hij “niet de minste intentie” had om Smet te beschadigen.

Aan Belga bevestigt Dedecker dat de zaak intussen geregeld is met de fotograaf in kwestie. De N-VA’er betaalde het oorspronkelijke auteursrecht, een vergoeding voor de publicatie zonder toestemming en voor het ontbreken van de copyrightvermelding. De schadevergoeding die de fotograaf eerst ook vroeg voor de vervalsing is uiteindelijk in onderling overleg geschrapt, zo blijkt nog uit mailverkeer tussen hem en de Dedecker.

PVDA

PVDA houdt niettemin vol dat Dedecker zelf achter de vervalsing zit. Smet vraagt Kamervoorzitter en partijgenoot Siegfried Bracke om de zaak door de deontologische commissie te laten zoeken. Hij overweegt ook gerechtelijke stappen “om een morele en financiële schadevergoeding te bekomen voor de aantasting van zijn syndicale en politieke identiteit als gevolg van de vervalsing van zijn boodschap”.