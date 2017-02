Man voelt drie dagen lang iets kriebelen in zijn oor. Wat eruit komt, is vreselijk

Toen een 60-jarige Chinese man het verdacht voelde kriebelen in zijn oor, ontdekte hij tot zijn grote verbazing dat er een kakkerlak in zijn gehoorkanaal rondkroop. Urenlang probeerde hij het kleine insect uit zijn oor te halen, tot - drie dagen later - pesticide soelaas bood. Maar toen moest hij het kadaver nog uit zijn lichaam krijgen.

Volgens de Chengdu Economic Daily kroop de kakkerlak op 1 februari in het oor van de man. Na drie dagen peuteren met tandenstokers en pincetten, gaf hij de hoop op. Hij ging zijn oor met pesticide te lijf, maar door de chemicaliën begon het op te zwellen en moest hij naar het ziekenhuis. Daar werd in een operatie het één centimeter lange, dode insect uit zijn oor verwijderd.

Foto: screenshot

Een dokter van het ziekenhuis verklaarde dat kakkerlakken warme plaatsen opzoeken om de winter in door te brengen. Blijkbaar vinden de beestjes menselijke oren best geschikt. Nog volgens de dokter is het oor spoelen met olie de beste manier om van de beestjes verlost te geraken: olie is effectiever dan water om insecten mee te verstikken.