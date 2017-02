Sekstape van Nederlands glamourmodel Patricia Paay gelekt

Op het internet zijn beelden opgedoken van de Nederlandse tv-ster en ex-zangeres Patricia Paay. Daarop is te zien hoe Paay in een badkuip over zich heen laat urineren. Een gespecialiseerde advocaat gaat ervan uit dat Paay recht heeft op een gigantische schadevergoeding.

Paay liet via haar advocaat meteen druk uitoefenen om de beelden te laten verwijderen en dat gebeurde ook. De website Geen Stijl linkte wel nog door naar een tweet, waarin de videoclip te zien was. De seksvideo houdt Nederland al een hele week in de ban en intussen gaf Paay toe dat ze gechanteerd werd met seksueel compromitterende beelden.

“Psychisch niet in orde”

De video circuleert blijkbaar onder bekende Nederlanders en zanger Gordon springt in de bres voor Paay. “Degene die dit verspreid heeft moet psychisch niet in orde zijn of gewoon zo dom om te realiseren wat je kan aanrichten bij iemand”, zei hij op Facebook. Hij vond de beelden ook “choquerend” en “verschrikkelijk om te zien als je van iemand houdt. Maar ik vind het ook onbegrijpelijk dat je als bekende Nederlander in zo’n compromitterende positie laat filmen”, voegt hij eraan toe. “Toch blijf ik het triest vinden dat er iemand is die dit op zijn geweten wil hebben.

“Wat je voorkeur in de slaapkamer ook is, die staat los van het feit dat dit soort beelden die zo’n ernstige inbreuk zijn op iemands privacy zomaar kunnen worden verspreid. Ik hoop dat Patricia sterk genoeg is om dit te doorstaan”, besluit hij.

Schadevergoeding



De in imagozaken gespecialiseerde advocaat Stefan Kalff denkt dat Patricia Paay mogelijk de hoogste schadevergoeding uit de Nederlandse mediageschiedenis gaat krijgen. ,,Dat zou inderdaad mogelijk kunnen zijn'', reageert Kalff, die meerdere BN'ers heeft bijgestaan in netelige kwesties.

De raadsman is gespecialiseerd in dergelijke mediazaken en stond onder andere presentator Martijn Krabbé bij toen hij werd beschuldigd van verkrachting en burgemeester Onno Hoes die in het geheim tijdens een gesprek werd opgenomen. Volgens Kalf, die benadrukt de casus rond Paay slechts oppervlakkig te kennen, kan de schadeclaim in theorie tussen de 100.000 en 200.000 euro bedragen.



,,Dit is zeer beschadigend. Deze video tonen zonder toestemming lijkt me in alle gevallen onrechtmatig. Het is zuiver privé en gaat verder niemand wat aan. Het raakt bij uitstek de meest persoonlijke levenssfeer. De Nederlandse wet biedt voldoende mogelijkheden hier iets tegen te ondernemen.''



Sensatiezoekerij

De vraag of een bekende Nederlander überhaupt een dergelijke video moet (laten) opnemen, noemt Kalff 'begrijpelijk, maar niet beslissend'. ,,Het is risicogedrag, maar mevrouw hoeft hier geen verklaring van goed gedrag voor te geven. Het is ook niet verboden en bekende Nederlanders zijn niet vogelvrij, dat is een bekend misverstand. Een politicus die een prostituee bezoekt, zou je als feit naar buiten kunnen brengen. Maar de keuze deze beelden openbaar te maken lijkt pure sensatiezoekerij. Het is privé en gaat niemand wat aan. Het gebeurt nu ook vaak als wraak door ex-partners die in vertrouwen genomen foto's of beelden naar buiten brengen. Louter om te beschadigen''



Volgens Kalff zou GeenStijl wel eens een groot probleem kunnen hebben. ,,Je hebt het misschien van een ander overgenomen, maar dat vrijwaart je niet van aansprakelijkheid. Er gaat altijd een eigen afweging aan vooraf en die is kennelijk niet gemaakt . De vraag is of dit zowel journalistiek als moreel maatschappelijk door de beugel kans.''