Politie rijdt man met kindje klem na lange achtervolging op E40

Na een lange achtervolging heeft de politie een man klem gereden op de E40 in Zwijnaarde. Naast hem zat een kindje, dat de bestuurder na familiale problemen in zijn woning in Brugge had meegenomen.

De Brugse lokale politie werd vrijdagochtend opgeroepen voor mogelijke feiten van intrafamiliaal geweld. Bij aankomst sloeg de man op de vlucht. Vooraan in zijn wagen zat bovendien een peuter. De politie schatte de situatie in als gevaarlijk en zette de achtervolging in.

Er ontspon zich een lange achtervolging over de E40 tot in Zwijnaarde. Dankzij een file kon de verdachte klemgereden worden op de pechstrook. Gelukkig vielen geen gewonden. De verdachte is opgepakt en wordt verhoord.