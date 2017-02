Een comeback voor Elodie Ouedraogo?

Sint-Truiden - Olympisch kampioene Elodie Ouedraogo heeft haar spikes vervangen door stevige wandelschoenen. Ze bereidt zich voor op Dwars door de Boerenbuiten, een unieke wandeltocht tussen Leuven en Sint-Truiden, op zaterdag 29 april. Een nieuw sportief evenement van Broederlijk Delen.

Tijdens de unieke wandeltocht staat solidariteit met de boeren in Burkina Faso centraal. Teams van twee tot vier personen vertrekken op zaterdagochtend in Leuven voor een wandeltocht van maar liefst 45 km naar Sint-Truiden. Elk team zamelt 500 euro in ten voordele van Broederlijk Delen.

De ontwikkelingsorganisatie steunt 115.000 arme boerenfamilies in het noorden van Burkina Faso in hun strijd voor voldoende voedsel. In het West-Afrikaanse Sahelland valt 8 maanden lang geen druppel regen. Voor de plaatselijke bevolking is het voortdurend opboksen tegen honger en armoede.

Roots

Elodie Ouedraogo heeft zelf Burkinese roots en steunt dan ook met plezier dit bijzondere initiatief: “Ik vind het een eer om mee mijn schouders te zetten onder deze actie en zo de boeren in Burkina Faso een stapje vooruit te helpen.”