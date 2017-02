Nationale Bank ongerust over onze schuldenberg

De banken moeten strenger worden bij het toekennen van woonleningen vanaf eind mei. Doen ze dat niet, dan gaat de Nationale Bank optreden, dreigt gouverneur Jan Smets. De Belgische gezinnen zitten namelijk almaar dieper in de schulden en dat begint in ons land, maar ook erbuiten, tot ongerustheid te leiden.

De Belgische banken zijn de jongste jaren weer onvoorzichtiger geworden met het toekennen van woonleningen, zei gouverneur Jan Smets ­gisteren bij de voorstelling van het jaarverslag van de ­Nationale Bank. En dat wil hij een halt toeroepen met een nieuwe maatregel: geven ze te riskante leningen, dan moeten de banken extra kapitaalreserve achter de hand houden.

“Als we onvoldoende gedragsreactie van de banken zien, overwegen we nog aanvullende maatregelen”, zei Smets. “Maar ik hoop stellig dat de banken goed zullen reageren en hun tarieven en kredietvoorwaarden gaan aanpassen.”

Foto: ISOPIX

Het grootste probleem zijn leningen die ­hoger oplopen dan 80 procent van de aankoopprijs. Maar ook de verhouding met het inkomen moet redelijk blijven. Onlangs nog liet een bank weten dat 43 procent van de jongeren volgens haar een lening heeft hoger dan een derde van zijn inkomen. Een resem internationale instellingen heeft ons land al voor de gevaren daarvan gewaarschuwd, zeker omdat de woningprijzen maar blijven stijgen.

Werkloos

Mocht een nieuwe economische crisis uitbreken met veel werkloosheid tot gevolg, dan dreigt een deel van de bevolking zijn woning niet te kunnen afbetalen. Als de bank die huizen moet verkopen, loopt ze het risico verlies te lijden. Daarom dat Smets een grote voorzichtigheid vraagt.

De Belgische gezinnen werken zich alvast almaar dieper in de schulden. Door de lage rentevoeten zijn ze meer leningen aangegaan. Vandaag zitten ze al tot bijna 60 procent van het bbp in de schulden. Dat is een schuldenberg van bijna 250 miljard euro, waarvan 205 miljard aan woon­leningen. België komt daarmee al rond het Europese gemiddelde, terwijl de Belgische gezinnen vroeger een pak minder schulden hadden dan de rest van de eurozone.

Vanaf eind mei, als de maatregelen van start gaan, zouden leningen van meer dan 80 procent van de kostprijs nog slecht uitzonderlijk kunnen, en zouden die veel duurder worden.