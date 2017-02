Race tegen de klok: vrijwilligers proberen honderden aangespoelde dolfijnen te redden

Op een stand op het Zuidereiland van Nieuw-Zeeland zijn meer dan vierhonderd grienden - een van de grootste soorten dolfijnen - aangespoeld. Het gaat om de grootste stranding in decennia, melden lokale autoriteiten.

Het Nieuw-Zeelandse Department of Conservation (DOC), dat instaat voor de bescherming van de natuur, heeft op het Zuidereiland, in Farewell Spit, 416 aangespoelde grienden gevonden. Grienden - pilot wales - vormen een geslacht uit de dolfijnenfamilie. Ze behoren tot de grootste dolfijnen.

Op die plaats in Nieuw-Zeeland stranden regelmatig walvissen en dolfijnen, maar het is onduidelijk waarom de dieren wel vaker in de war raken op die plaats. Zeker is dat een stranding van deze omvang erg uniek is. Het is volgens het DOC de grootste stranding van de laatste decennia en de derde grootste stranding ooit.

De Nieuw-Zeelandse natuurbescherming bevestigde ondertussen dat zo’n 70 procent van de dieren is omgekomen. De overige grienden worden door dierenbeschermers en vrijwilligers bij vloed opnieuw in zee geloodst. Men probeert de grienden momenteel te kalmeren met natte kleren en emmers water.

Foto: AP

Foto: REUTERS