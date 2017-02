ExxonMobil krijgt jaarlijks 1 miljoen euro te veel uit Vlaams Klimaatfonds

Meerhout - Oliebedrijf ExxonMobil ontvangt jaarlijks rond een miljoen euro te veel uit het Vlaamse Klimaatfonds van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). Dat zegt Bond Beter Leefmilieu (BBL) vrijdag. De organisatie wil dat de minister de steun aan het bedrijf onmiddellijk stopzet en is een petitie gestart om haar vraag kracht bij te zetten.

ExxonMobil krijgt jaarlijks rond de 1,4 miljoen euro uit het Vlaams Klimaatfonds. Dat bedrag dient om de de CO2-kosten die zijn doorgerekend in haar elektriciteitsrekening te vergoeden. Zo wil de Vlaamse regering naar eigen zeggen voorkomen dat het bedrijf verhuist naar een regio waar er geen CO2-kosten zijn.

Maar, de CO2-inhoud van de Belgische elektriciteitsproductie bedraagt 0,21 ton/MWh. De Vlaamse overheid rekent voor haar steun echter met een emissiefactor van 0,76 ton/MWh. “Exxon krijgt dus jaarlijks bijna 4 keer de CO2-kost in haar elektriciteitsrekening vergoed”, zegt de BBL.

Die vindt dat zelfs de 400.000 euro die het oliebedrijf normaal gezien zou krijgen verspilling is. “ExxonMobil maakte de afgelopen jaren tussen de 500.000 miljoen en 3 miljard euro winst in België. Het idee dat Exxon zou vertrekken voor een beperkte CO2-kost is bij de haren gegrepen”. En nog: “de Vlaamse overheid kiest ervoor om de winst van oliebedrijf ExxonMobil in België met 0,08 pct op te krikken. Ze kan dat klimaatgeld beter gebruiken om ondernemingen die voorlopen in de energietransitie een duw in de rug te geven”, zegt Mathias Bienstman beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

BBL vraagt om alle steun aan ExxonMobil onmiddellijk stop te zetten en om de regeling die de staatssteun mogelijk maakt, te herzien. Dat kan, zegt BBL, want het dossier ligt momenteel voor op Europees niveau als onderdeel van de hervorming van de Europese Emissiehandel (ETS) tussen 2020 en 2030.

De organisatie lanceert vrijdag ook een petitie om haar vraag kracht bij te zetten. Tekenen kan op www.bondbeterleefmilieu.be/exxonmobil.