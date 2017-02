Onze bingetip ‘Black Mirror’: tv als onversneden kunst

Het derde en laatste seizoen van ‘Black Mirror’ blijft bij het beproefde recept: kijken welke impact moderne technologie heeft op de maatschappij van de (nabije) toekomst. Sommige ‘theorieën’ lijken vergezocht, anderen komen dan weer zo dichtbij dat het een confronterende kijkervaring oplevert.

Is dit nog sciencefiction, of een spiegel van ons huidig bestaan? Cinematografisch zit elke aflevering schitterend in elkaar, de personages hebben iets te vertellen en de verhaallijnen zijn bijzonder gelaagd. De drie seizoenen bingewatchen, is daarom ook erg verleidelijk, maar dan kom je al snel bij de volgende vraag uit: ‘Black Mirror’, is het een serie of niet? Noem het eerder een reeks gecureerde films. Onversneden kunst.

Nu te zien op Netflix.