Eerste haasje van 2017 binnengebracht in Natuurhulpcentrum

Opglabbeek - Het eerste haasje van 2017 is woensdag in het Natuurhulpcentrum binnengebracht. Het eerste jonge dier van het nieuwe jaar kondigde zich laat aan. “Normaal zitten hier in de tweede helft van januari al de eerste jonge haasjes”, zegt Dries Damiaens van het Natuurhulpcentrum.

Dit diertje werd midden op de straat gevonden door een man. “Die bracht het natte en doorweekte haasje naar een dierenspeciaalzaak. Daar probeerden ze eerst nog het haasje zelf groot te brengen. Maar zoals we al zo vaak hebben proberen uit te leggen, is het grootbrengen van jonge dieren niet zo gemakkelijk. De kans is zelfs heel groot dat het diertje sterft of veel te tam wordt om nog vrijgelaten te worden. Dat beseften de mensen van de winkel na enkele dagen gelukkig. En twee medewerksters van de dierenwinkel brachten het diertje gisteren naar ons.” Intussen stelt het haasje het goed.