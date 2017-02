Eén op de vier Limburgers heeft buitenlandse afkomst

Hasselt - Limburg wordt alsmaar gekleurder. Tien jaar geleden was nog één op de vijf Limburgers van buitenlandse afkomst, intussen is dat één op de vier. Wat vooral opvalt, is het aantal allochtonen in de leeftijdsgroep van 0 tot 11 jaar, goed voor 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering.

De Limburgers van buitenlandse afkomst zijn met 219.552. De groep autochtonen is in tien jaar met 1,1 procent gekrompen, het aantal allochtonen is met 29 procent gestegen. Bij de 80-plussers is het aantal allochtonen beperkt tot 8,7 procent.

Limburg vangt ook 20 procent van de asielzoekers op, maar uiteindelijk blijkt hier maar 10 procent van de erkende vluchtelingen te wonen. “De helft van de asielzoekers die erkend worden als vluchteling, blijven ook in Limburg wonen”, zegt Zuhal Demir (N-VA), voorzitter van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. “De cijfers zijn voorlopig, we verwachten dat er meer zullen vertrekken. De meesten gaan naar Antwerpen, Brussel en Vlaams-Brabant.”

