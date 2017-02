Lichaam van vermiste Shashia (20) teruggevonden in woning

Bij een huiszoeking in de Van Stralenstraat in Antwerpen-Noord, vlakbij het Atheneum van Antwerpen, is donderdag het lichaam van Shashia Moreau aangetroffen. Het twintigjarige meisje uit Heist-op-den-Berg was sinds dinsdagochtend vermist. Child Focus en de broer van Shashia bevestigen het nieuws.

Speurders haalden donderdag rond 17 uur een geboeide man uit het huis en brachten hem weg voor ondervraging (zie foto onder). Het huis werd na zijn vertrek urenlang doorzocht. Het lab van de federale politie kwam daarvoor naar het huis. Het ging duidelijk niet om een routineklus: om 20 uur kwam de civiele bescherming de straat afzetten.

Donderdagavond laat, om 22.30 uur, werd in het pand een lichaam gevonden. De wetsdokter kwam ter plaatse. Enkele uren later bevestigde Child Focus dat om de jonge vrouw uit Heist-op-den-Berg gaat.

De broer van Shashia plaatste al een bericht op Facebook. “Ik wil iedereen bedanken voor het delen en mee de zoektocht op touw te zetten, maar het had niet mogen zijn”, schrijft hij. “Ze hebben Shashia Moreau helaas dood teruggevonden. Ik wil mijn spijt aan allen meedelen die haar kenden, zo hebben jullie ook de closure die wij hebben gekregen. Helaas was het geen beter nieuws.”

Een verdachte wordt geboeid meegenomen. Foto: rr

Gezien op camerabeelden

Eerder op de dag had de politie ontdekt dat Shashia dinsdag wel degelijk was aangekomen in Antwerpen-Centraal, waar ze had afgesproken met een man. Dat was gebleken uit de analyse van de camerabeelden. Dinsdagochtend had ze van haar vrije dag gebruikgemaakt om met de trein van Heist-op-den-Berg naar Antwerpen te reizen. Op Facebook had ze een man leren kennen met wie ze Pokémon-figuurtjes zou ruilen. “Maar daar is ze nooit opgedaagd”, vertelde de mama van Shashia ons eerder al.

Het was de man met wie ze een afspraak had die dinsdagmiddag zelf op Facebook postte dat hij ontgoocheld was omdat ze hem liet wachten zonder te verwittigen.