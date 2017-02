Barry Hawkins en Liang Wenbo naar laatste vier op World Grand Prix

De 37-jarige Engelsman Barry Hawkins (WS-12) en de 29-jarige Chinees Liang Wenbo (WS-14) hebben zich donderdagavond in het Engelse Preston voor de halve finales van de World Grand Prix snooker geplaatst. Hawkins schakelde de Australiër Neil Robertson (WS-7) met 4-2 uit, Liang won met het kleinste verschil van Joe Perry (WS-10).

Eerder op de dag leverde Robertson nog een knalprestatie af door publiekslieveling Ronnie O’Sullivan (PDC-13) met 4-1 opzij te zetten, maar tegen Hawkins kwam “The Thunder from Down Under” niet onder stoom. Breaks van 81 en 85 volstonden voor “The Hawk” voor een vrij vlotte zege.

Liang kwam met breaks van 52, 109 en 129 telkens één frame voor, maar Perry, die met 122 ook een century wegpotte, hees zich telkens weer op gelijke hoogte. In het beslissende zevende frame trok “The Fearless” nipt aan het langste eind.

In de halve finales (best of 11) nemen Hawkins en Liang het vrijdagavond tegen elkaar op. Vrijdagnamiddag worden de twee resterende kwartfinales afgewerkt. Titelverdediger Shaun Murphy (WS-6) staat daarin tegenover de Welshman Ryan Day (WS-24), terwijl de Hongkonger Marco Fu (WS-8) Mark King (WS-21) partij geeft.