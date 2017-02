Nog zeker twee weken ophokplicht door vogelgriep

Heusden-Zolder -

Een week na het afkondigen van de ophokplicht door het Federaal Voedselagentschap wegens een uitbraak van vogelgriep in Oost-Vlaanderen, zijn er geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Toch blijft de verplichting om uw kippen, ganzen en ander gevogelte op te hokken van kracht. “Pas binnen twee weken weten we of er geen broeihaarden zijn”, zegt de Boerenbond.