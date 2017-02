Jessica (20) moest voor de tweede keer verliefd worden op haar vriend omdat ze haar geheugen volledig verloor

Toen de Britse Jessica Sharman in maart vorig jaar werd getroffen door een epilepsieaanval, raakte ze haar geheugen volledig kwijt. Ze wist niet meer wie haar familie of vrienden waren en ze herkende zelfs haar vriendje Rich Bishop niet meer. Hij moest haar hart langzaam maar zeker opnieuw veroveren.

Jessica en haar vriend en collega Rich zaten ’s ochtends op de trein naar hun werk in Londen, toen Jessica een reeks aanvallen te verwerken kreeg. Ze waren toen zeven maanden samen. Van de ene dag op de andere werd hun leven - en dus ook hun relatie - grondig door elkaar geschud.

“Ik was zo bang,” vertelt ze, “ik wist niet wie iedereen was. Iedereen was een vreemde voor mij en zelfs mijn eigen naam wist ik niet meer. Van die bewuste dag herinner ik me dat ik de trein nam, dat is alles. We waren gelukkig bijna in Londen en Rich stond me bij tot we in het station aankwamen. Toen zijn we naar ons werk gewandeld en heeft Rich mijn ouders gebeld.”

Een vreemde in de spiegel

Jessica’s ouders haastten zich naar Londen. “Ik herinner mij dat er een vrouw naar mij liep en me een knuffel gaf, maar ik had geen idee wie ze was. Ze bleef maar zeggen dat ze mijn moeder was”, aldus Jessica. Jessica’s moeder hoopte met wat foto’s het geheugen van haar dochter op te frissen. Maar niet alleen waren haar ouders Jessica totaal vreemd, ze had ook geen idee hoe ze er zelf uitzag. “Ik keek in de spiegel en het voelde voor mij alsof ik naar een wildvreemde keek. Maar ik leek op de persoon in de foto’s, dus ik besloot om met mijn ‘ouders’ naar huis te gaan. Mijn mama legde haar hand op mijn knie, maar ik duwde ze weg. Het voelde raar om door een vreemde aangeraakt te worden.”

Thuisgekomen herkende Jessica ook haar eigen huis niet. Haar ouders nodigden haar vriend Rich uit, maar dat ze hen even alleen lieten, vond Jessica niet leuk. “Ik kende hem niet, ik was echt bang.”

De volgende dag gingen ze met Jessica naar het ziekenhuis en werd geheugenverlies vastgesteld als gevolg van een epileptische aanval. Ze had epilepsie sinds haar 14 jaar, maar tot nu toe had die ziekte nooit een grote impact op haar leven gehad. Volgens de dokters zou het een half jaar kunnen duren voordat Jessica haar geheugen terugkreeg - als ze het al terugkreeg.

Wandelingen in het park

Toen ze ontslagen was uit het ziekenhuis, had Jessica het moeilijk om de draad met Rich weer op te pikken. “Ik kende hem niet, maar hij deed alsof we verliefd waren. Twee weken later heb ik dan geprobeerd om het gedaan te maken. Maar ik zag dat hij echt gekwetst was en hij beloofde dat me te bewijzen hoe leuk we het vroeger samen hadden. Dat hij zo gepassioneerd en zorgzaam voor mij was, heeft me overtuigd om onze relatie nog een kans te geven.”

Rich maakte er zijn missie van om Jessica terug te winnen. Hij nam haar mee op wandeling in het park, ging met haar naar hun favoriete restaurants en vertelde ronduit over vroeger.

“Ik kan me de eerste dat ik verliefd op hem werd niet meer herinneren, maar wel de tweede keer”, besluit ze. “Hij was zo geduldig met mij, zo lief. Ik kon niet anders dan verliefd op hem worden.”

19 jaar kwijt

Toen haar zelfvertrouwen in september langzaam maar zeker terugkwam, vond ze nieuw werk in een callcenter. “Ook oude vrienden terugzien was moeilijk, ik moest telkens toegeven dat ik geen idee had wie ze waren. Het is moeilijk om uit te leggen dat je 19 jaren vol herinneringen gewoon kwijt bent. Dokters zeggen dat ze mogelijk nooit meer terugkomen.”