Limburgse ‘Buurtpolitie’-acteur: “Wie heeft geprobeerd fiets uit tuin te stelen? Kent iemand dit kieken?”

Lommel - De Lommelse Henny Seroeyen , bekend bij Vlaanderen door zijn rol in ‘De Buurtpolitie’, plaatste een opmerkelijke oproep op zijn Facebookpagina: “Aan de koekwous die vannacht heeft geprobeerd een fiets uit de tuin te stelen… Je hebt je GSM laten vallen en je was ingelogd op je Facebook ook kieken! Link naar zijn Facebook…. Kent iemand dit kieken?”

Als agent Robin in de VTM-serie ‘De Buurtpolitie’ zorgt Henny samen met zijn collega’s ervoor dat de straten crimineelvrij blijven. Maar in het echte leven heeft de man het zwaarder te verduren gehad. Althans zo lijkt het. Via een Facebookpost vraagt hij welke ‘koekwous’ die nacht zijn fiets uit zijn tuin heeft gestolen. “Je hebt je GSM laten vallen en je was nog ingelogd op je Facebook ook kieken! Link naar zijn Facebook… Kent iemand dit kieken?” Wie vervolgens op de link klikt, komt op zijn eigen Facebook-profiel uit.

“Het was eigenlijk als grap bedoeld. Ik had een gelijkaardig iets bij een vriend van me zien staan op Facebook en vond het wel erg grappig. Zeker toen bij naaste collega uit ‘De Buurtpolitie’, Dorien Reynaert, ook begon te reageren. “Maar voor alle duidelijkheid: mijn fiets staat veilig achter slot en grendel en is niet gestolen”, lacht de Lommelaar.